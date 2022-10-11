Британский журнал признал Месси лучшим игроком в истории футбола

Британский журнал «FourFourTwo» признал Лионеля Месси лучшим игроком в истории футбола.

Примечательно, что если второе место занял легендарный Диего Марадона, то третье неожиданно досталось Криштиану Роналду.

Таким образом, лучший футболист 20-го века Пеле не попал в тройку лучших.

Бывший голкипер московского «Динамо» и сборной СССР, чемпион Европы и Олимпийских игр Лев Яшин, лучший вратарь прошлого столетия Лев Яшин оказался на 31-й строчке.

В текущем сезоне Месси провел 13 матчей во всех клубных турнирах, в которых забил восемь мячей.