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Педри ждет победы над «Интером» и восхищается Левандовски

«Барселона» снова сыграет с итальянцами в Лиге чемпионов.
11 октября 2022 19:34
автор: Александр Шульгин

Полузащитник испанской «Барселоны» Педри поделился своими ожиданиями от предстоящего матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против миланского «Интера», а также отметил своего одноклубника Роберта Левандовски.

«Мы надеемся победить. У нас действительно много травмированных игроков, но у нас длинная скамейка с хорошими футболистами.

Что касается моего состояния, мне комфортно, я хорошо себя чувствую. Я отношусь к этому матчу как к финалу. Мы рискуем практически всем.

Левандовски - настоящая звезда. У него большой опыт в играх подобного уровня, а его способность забивать голы поражает. К тому же мы ценим его за личностные качества», - приводит слова футболиста испанская пресса.

Напомним, встреча между командами пройдет 12 октября в Барселоне. Начало в 22.00 по московскому времени.

Неделей ранее в матче первого круга «Интер» одержал победу со счетом 1:0. Итальянцы с шестью очками занимают второе место в группе, «Барселона» с тремя очками третья.

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