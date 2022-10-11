Стал известен характер разногласий Мбаппе с руководством «ПСЖ»

Стали известны требования, которые нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе выдвинул руководству клуба при переподписании контракта.

Как сообщает французская пресса, форвард потребовал купить Роберта Левандовски и убрать из команды Неймара. Боссы парижан на словах согласились с футболистом, но на деле ни того, ни другого сделано не было.

Ранее стало известно, что Мбаппе обвиняет «ПСЖ» в предательстве. Сам игрок хочет расстаться с командой уже в зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне Мбаппе провел 12 матчей, в которых забил 11 мячей.