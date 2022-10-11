Дубль Ацири принес «Маккаби» победу над «Ювентусом» в Лиге чемпионов

В матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Маккаби» на своем поле обыграл туринский «Ювентус».

Победу хозяевам принес дубль полузащитника Омера Ацили.

Напомним, неделю назад в Турине «Ювентус» одержал победу над израильским клубом со счетом 3:1.

«Маккаби» набрал три очка и догнал туринцев в турнирной таблице группы Н, однако остался на четвертом месте из-за худшей разницы забитых и пропущенных мячей.

Возглавляют квартет «ПСЖ» и «Бенфика», у которых по семь очков. Сегодня французы с португальцами сыграют в Париже. Победитель гарантирует себе выход в 1/8 финала турнира.

Лига чемпионов

Групповой этап. 4-й тур

«Маккаби» (Хайфа) - «Ювентус» (Турин) - 2:0 (2:0)

Голы: Ацили, 7; 42.