«Манчестер Сити» в меньшинстве и без Холанда не смог обыграть «Копенгаген» в Лиге чемпионов

В матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» на выезде сыграл вничью с «Копенгагеном».

Встреча завершилась со счетом 0:0. На 25-й минуте Рияд Марез не реализовал пенальти, а на 30-й гости остались в меньшинстве: прямую красную карточку получил Серхио Гомес.

Добавим, что тренер гостей Хосеп Гвардиола провел ротацию стартового состава, и в игре не принимал участия норвежский голеадор Эрлинг Холанд, оформивший дубль в матче между этими соперниками в Англии недельной давности (5:0).

«Сити» набрал десять очков и практически обеспечил себе участие в 1/8 финала. Датчане с двумя очками вышли на третье место.

Другой матч в этой группе - «Боруссия» (Дортмунд) - «Севилья» состоится сегодня в Германии. Начало в 22.00 по московскому времени.