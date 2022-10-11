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Руководство «Ювентуса» поддержало Аллегри после поражения от «Маккаби»

Туринцы максимально осложнили себе задачу выхода из группы в Лиге чемпионов.
11 октября 2022 22:52
автор: Александр Шульгин

Президент туринского «Ювентуса» Андреа Аньелли заявил, что не рассматривает вопрос об увольнении Массимилиано Аллегри после поражения в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов от израильского «Маккаби».

«Аллегри - наш главный тренер. Он останется на этом посту. Что касается результата, мне стыдно и обидно, но нельзя винить в такой ситуации одного человека. Виновата вся команда», - приводит слова Аньелли итальянская пресса.

Напомним, встреча в Хайфе завершилась со счетом 2:0. Победу хозяевам принес дубль полузащитника Омера Ацили.

Напомним, неделю назад в Турине «Ювентус» одержал победу над израильским клубом со счетом 3:1.

«Маккаби» набрал три очка и догнал туринцев в турнирной таблице группы Н, однако остался на четвертом месте из-за худшей разницы забитых и пропущенных мячей.

Возглавляют квартет «ПСЖ» и «Бенфика», у которых по семь очков. Сегодня французы с португальцами сыграют в Париже. Победитель гарантирует себе выход в 1/8 финала турнира.

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