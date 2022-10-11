Гвардиола остался доволен результатом матча с «Копенгагеном»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал результат матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против датского «Копенгагена».

«Мы хорошо начали матч в полном составе, но потом играли час без одного игрока. Когда у нас был мяч, мы действовали с умом и не слишком давили. Это хороший результат. Не с точки зрения математики, но мы смогли выйти в следующий раунд, а это главная цель.

Теперь мы должны отправиться в Дортмунд и попытаться занять первое место в группе. Сейчас мы полетим в Манчестер, завтра будет выходной, после чего мы приступим к подготовке к матчу с «Ливерпулем», - приводит слова специалиста британская пресса.

Встреча завершилась со счетом 0:0. На 25-й минуте Рияд Марез не реализовал пенальти, а на 30-й гости остались в меньшинстве: прямую красную карточку получил Серхио Гомес.

Добавим, что Гвардиола провел ротацию стартового состава, и в игре не принимал участия норвежский голеадор Эрлинг Холанд, оформивший дубль в матче между этими соперниками в Англии недельной давности (5:0).

«Сити» набрал десять очков и практически обеспечил себе участие в 1/8 финала. Датчане с двумя очками вышли на третье место.