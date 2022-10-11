Дортмундская «Боруссия» и «Севилья» поделили очки в матче Лиги чемпионов

Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов между дортмундской «Боруссией» и «Севильей» завершилось вничью 1:1.

Отметим, что матч проходил на стадионе Сигнал Идуна Парк. В составе хозяев гол забил полузащитник Джуд Беллингем, отличившийся на 35-й минуте. Соперник ответил забитым мячом защитника Танги Ньянзу (18)

Таким образом, «Боруссия» набрала семь очков и осталась на втором место в квартете G. «Севилья» идет третьей (2 очка).

В следующем туре дортмундцы на своем поле примут «Манчестер Сити», а испанская команда дома встретится с «Копенгагеном». Обе игры запланированы на 25 октября.

Лига чемпионов

4-й тур

Группа G

«Боруссия» (Дортмунд, Германия) – «Севилья» (Испания) – 1:1 (1:1)

Голы: Беллингем, 35 – Ньянзу, 18