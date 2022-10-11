«Реал» вырвал ничью в концовке гостевого матча с «Шахтером»

Футболисты «Реала» сыграли вничью с донецким «Шахтером» (1:0) в гостевом матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Отметим, что автором забитого мяча в составе украинской команды стал нападающий Александр Зубков (46-я минута). Мадридцам удалось уйти от поражения в добавленное ко второму тайму время усилиями защитника Антонио Рюдигера (90+5).

Таким образом, «Реал» набрал десять очков и по-прежнему лидирует в турнирной таблице квартета F. «Шахтер» остался третьим (5 очков).

Добавим, что в параллельной игре «Лейпциг» в Шотландии оказался сильнее «Селтика» - 2:0. Голы забили Тимо Вернер и Эмиль Форсберг.

В следующем тура клуб из Донецка отправится в гости к «Селтику», а «Реал» на выезде сыграет против «Лейпцига». Оба матча пройдут 25 октября.

Лига чемпионов

4-й тур

Группа F

«Шахтер» (Донецк, Украина) – «Реал» (Мадрид, Испания) – 1:1 (0:0)

Гол: Зубков, 46 – Рюдигер, 90+5.

«Селтик» (Шотландия) – «Лейпциг» (Германия) – 0:2 (0:0)

Голы: Вернер, 75. Форсберг, 84.