«ПСЖ» и «Бенфика» снова сыграли вничью в Лиге чемпионов

В матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов французский «ПСЖ» дома сыграл вничью с лиссабонской «Бенфикой».

Хозяева вышли вперед на 40-й минуте: Килиан Мбаппе реализовал пенальти. Гости смогли отыграться на 62-й минуте: также с 11-метрового отличился экс-футболист московского «Локомотива» Доау Мариу.

Обе команды набрали по восемь очков и продолжают лидировать в группе Н, практически гарантировав себе выход в 1/8 финала.

В другом матче в этом квартете двумя часами ранее «Маккаби» дома обыграл «Ювентус» со счетом 2:0. Теперь у клубов по три очка, они делять третью и четвертую строчку.