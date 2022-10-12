Аллегри - о поражении от «Маккаби»: Президент «Ювентуса» прав, нам должно быть стыдно

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри отреагировал на поражение команды от «Маккаби» в Хайфе в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Напомним, что встреча в Израиле завершилась победой хозяев со счетом 2:0.

«Президент «Ювентуса» прав: нам должно быть стыдно за игру. Это один из худших дней команды за последнее время. Решение, чтобы игроки остались вместе сразу после матча, поможет нам и поработать, и отдохнуть, и поразмыслить. Отставка? Никогда не думал о ней», – цитирует Аллегри официальный сайт «Ювентуса».

Туринский клуб с тремя очками занимает третье место в таблице группы H.