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Аллегри - о поражении от «Маккаби»: Президент «Ювентуса» прав, нам должно быть стыдно

В следующем туре, 25 октября, «Ювентус» сыграет на выезде с «Бенфикой».
12 октября 2022 09:20

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри отреагировал на поражение команды от «Маккаби» в Хайфе в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Напомним, что встреча в Израиле завершилась победой хозяев со счетом 2:0.

«Президент «Ювентуса» прав: нам должно быть стыдно за игру. Это один из худших дней команды за последнее время. Решение, чтобы игроки остались вместе сразу после матча, поможет нам и поработать, и отдохнуть, и поразмыслить. Отставка? Никогда не думал о ней», – цитирует Аллегри официальный сайт «Ювентуса».

Туринский клуб с тремя очками занимает третье место в таблице группы H.

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Аллегри - о поражении от «Маккаби»: Президент «Ювентуса» прав, нам должно быть стыдно
В следующем туре, 25 октября, «Ювентус» сыграет на выезде с «Бенфикой».
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