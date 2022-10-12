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Карло Анчелотти: С «Шахтером» играли не очень качественно, но «Реал» никогда не сдается

Мадридский клуб вышел в плей-офф Лиги чемпионов.
12 октября 2022 10:00
автор: Александр Поволоцкий

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти отреагировал на ничью в матче четвертого тура Лиги чемпионов с «Шахтером».

Встреча завершилась со счетом 1:1. «Реал» сравнял счет на 95-й минуте.

«Ювентус» играл не очень качественно, но наша команда никогда не сдается. Гол «Шахтера» усложнил нам задачу. Мы понимаем, что играли не очень хорошо, но мы никогда не сдавались. Теперь «Ювентус» сосредоточится на восстановлении, а затем попытаемся финишировать первыми в нашей группе», — цитирует Анчелотти пресс-служба УЕФА.

«Реал» набрал десять очков и лидирует в турнирной таблице квартета F. 25 октября «сливочные» на выезде сыграют против «Лейпцига».

источник: «Советский спорт»
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