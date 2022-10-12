Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Анри - о возможном уходе Мбаппе из «ПСЖ»: Может, Килиан думает, что он важнее клуба?

12 октября 2022 11:20
автор: Александр Поволоцкий

Бывший футболист лондонского «Арсенала» и сборной Франции Тьерри Анри высказался о ситуации с форвардом Килианом Мбаппе в «Пари Сен-Жермен».

«Есть нечто большее, чем любой игрок — это клуб. Но привили ли Мбаппе в «ПСЖ» осознание, что клуб — это самое важное, или Килиан думает, что он важнее клуба? Приведу в пример личную историю. Мне не нравилось играть на фланге в «Барселоне». Я ненавидел это, но делал всё для команды. Существует лишь одно правило: если тренер говорит вам что-то сделать, вы это делаете, если это идёт на пользу команде. Если вы в этом не уверены, то обсуждаете это с наставником», — приводит слова Анри CBS Sports.

Ранее появилась информация, что Мбаппе разочарован своим положением в команде и намерен покинуть «ПСЖ».

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Карло Анчелотти: С «Шахтером» играли не очень качественно, но «Реал» никогда не сдается
Мадридский клуб вышел в плей-офф Лиги чемпионов.
12.10.2022 10:00
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Аллегри - о поражении от «Маккаби»: Президент «Ювентуса» прав, нам должно быть стыдно
В следующем туре, 25 октября, «Ювентус» сыграет на выезде с «Бенфикой».
12.10.2022 09:20
Футбол
«Челси» в большинстве во второй раз обыграл «Милан» в Лиге чемпионов
Лондонцы стали фаворитами в борьбе за выход в плей-офф.
11.10.2022 23:57
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Реал» вырвал ничью в концовке гостевого матча с «Шахтером»
Мадридский клуб по-прежнему не проигрывает в нынешнем розыгрыше ЛЧ.
11.10.2022 23:57
Футбол
автор: Владислав Корегин
Дортмундская «Боруссия» и «Севилья» поделили очки в матче Лиги чемпионов
Команды забили друг другу по одному мячу.
11.10.2022 23:51
Футбол
автор: Владислав Корегин
«ПСЖ» и «Бенфика» снова сыграли вничью в Лиге чемпионов
Команды продолжают идти по дистанции без поражений.
11.10.2022 23:49
Футбол
автор: Александр Шульгин
Гвардиола остался доволен результатом матча с «Копенгагеном»
«Манчестер Сити» в меньшинстве сыграл вничью с датчанами.
11.10.2022 23:38
Футбол
автор: Александр Шульгин
Руководство «Ювентуса» поддержало Аллегри после поражения от «Маккаби»
Туринцы максимально осложнили себе задачу выхода из группы в Лиге чемпионов.
11.10.2022 22:52
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Манчестер Сити» в меньшинстве и без Холанда не смог обыграть «Копенгаген» в Лиге чемпионов
Датчане смогли остановить натиск грозного соперника.
11.10.2022 21:42
Футбол
автор: Александр Шульгин
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика