«Зенит» опроверг информацию о возможном обмене Алберто

Генеральный директор «Зенита» прокомментировал информацию о возможном обмене форварда Юри Алберто на двух игроков «Коринтианса».

Ранее журналист Хорхе Никола заявил, что российский клуб может получить взамен Роберта Ренана и оставить у себя Густаво Мантуана.

«Эта информация — фейк», — приводит «РБ-Спорт» слова Медведева.

Текущий сезон Алберто проводит в аренде в «Коринтиансе». Нападающий провел 21 матч, в которых забил девять мячей.

Transfermarkt оценивает 21-летнего бразильца в 16 миллионов евро.