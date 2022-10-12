«ПСЖ» просит за трансфер Мбаппе 400 миллионов евро

«ПСЖ» готов рассмотреть возможность продажи форварда Килиана Мбаппе.

Как сообщает инсайдер Антеро Энрике, парижский клуб просит 400 миллионов евро за трансфер 23-летнего футболиста.

Отмечается, что интерес к Килиану начали проявлять некоторые клубы уже через несколько недель после того, как нападающий продлил своё соглашение с «ПСЖ». Новое соглашение было рассчитано до лета 2025 года.

Ранее стало известно, что Мбаппе обвиняет «ПСЖ» в предательстве. Сам игрок хочет расстаться с командой уже в зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне француз провел 13 матчей, в которых забил 12 голов.