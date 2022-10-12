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Сергей Хусаинов: Мяч попал Марезу в руку, гол «Ман Сити» отменен неправильно

Вчера состоялось несколько матчей Лиги чемпионов. В двух из них случились спорные эпизоды. Сегодня на различных ресурсах возникло много споров по поводу судейства этих встреч.
12 октября 2022 13:47
автор: Юрий Волохов

Арбитр ФИФА Сергей Хусаинов разобрал спорный момент с отменным голом Родри в матче «Копенгаген» - «Манчестер Сити».

Что было. На 13-й минуте – атака «Манчестер Сити». На линии штрафной Марез борется с двумя игроками хозяев. Мяч в воздухе, он опускается на руку Мареза, который даже не видит мяча. Отскакивает к Альваресу, тот отбрасывает мяч под удар Родри.

После хлесткого удара испанца мяч влетает в сетку ворот «Копенгагена». Португальский арбитр Карлос Диас начале показывает на центр, но потом помощники призывают его посмотреть ВАР. После долгого просмотра гол отменен из-за игры рукой у Мареза.

- Есть четкая трактовка – игра рукой или попадание мяча в руку. Это явное попадание мяча в руку, - говорит Хусаинов. - У меня вопрос: а если б такой эпизод случился в штрафной с защитником соперника, судья назначил бы пенальти? В советские времена арбитры шутили так: только за большие советские деньги.

источник: «Советский спорт»
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Сергей Хусаинов: Мяч попал Марезу в руку, гол «Ман Сити» отменен неправильно
Вчера состоялось несколько матчей Лиги чемпионов. В двух из них случились спорные эпизоды. Сегодня на различных ресурсах возникло много споров по поводу судейства этих встреч.
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