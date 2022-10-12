Игроки «Баварии» недовольны главным тренером Нагельсманном

В немецкий прессе появился сразу список претензий футболистов «Баварии» к главному тренеру Юлиану Нагельсманну.

Во-первых, их не устраивает, что наставник не может повлиять на неудачно складывающиеся матчи.

Во-вторых, подопечным Нагельсманна не нравится, как он выбирает стартовый состав, проводит замены, а также то, что он не выполняет обещания по составу, данные футболистам, в частности Джамалу Мусиале было сказано, что он выйдет в старте на матч первого тура Лиги чемпионов с «Интером» (2:0), а в итоге атакующий полузащитник был запасным.

Ну и в-третьих, футболистам не нравится само поведение Нагельсманна, хотя они признают подвижки в этом вопросе, выражающиеся упрощенным стилем одежды тренера.

Добавим, что в Лиге чемпионов «Бавария» выиграла во всех трех матчах. 12 октября она проведет гостевую игру против чешской «Виктории».

При этом в чемпионате Германии мюнхенцы занимают третье место, отставая от лидирующего «Униона» на 4 очка.