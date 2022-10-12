Эшуорт анализирует трансферный рынок в поиске усиления для «Спартака»

Спортивный директор «Спартака» Пол Эшуорт занят анализом трансферного рынка для усиления красно-белых.

Как сообщает «Метарейтинг», интерес для 53-летнего функционера представляют молодые российские игроки. Руководство клуба выделит на усиления зимой 15-20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Спартак» планирует возродить дублирующий состав и заявить команду во Вторую лигу.

На данный момент красно-белые занимают третье место в турнирной таблице чемпионата РПЛ, набрав 25 очков в 12 матчах.