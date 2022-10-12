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Эшуорт анализирует трансферный рынок в поиске усиления для «Спартака»

Специалист получил должность в московском клубе в конце сентября этого года.
12 октября 2022 15:31
автор: Александр Поволоцкий

Спортивный директор «Спартака» Пол Эшуорт занят анализом трансферного рынка для усиления красно-белых.

Как сообщает «Метарейтинг», интерес для 53-летнего функционера представляют молодые российские игроки. Руководство клуба выделит на усиления зимой 15-20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Спартак» планирует возродить дублирующий состав и заявить команду во Вторую лигу.

На данный момент красно-белые занимают третье место в турнирной таблице чемпионата РПЛ, набрав 25 очков в 12 матчах.

источник: «Метарейтинг»
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Эшуорт анализирует трансферный рынок в поиске усиления для «Спартака»
Специалист получил должность в московском клубе в конце сентября этого года.
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