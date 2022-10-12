Сергей Хусаинов: Пенальти в ворота «Милана» был, Томори удален правильно

Арбитр ФИФА Сергей Хусаинов разобрал спорный момент и похвалил арбитра встречи Даниэля Зиберта.

Напомним суть эпизода, вызвавшего большие споры. На 19-й минуте Маунт врывается в штрафную, его преследует Томори. Англичанин немного впереди в борьбе за мяч. Томори кладет Маунту руку на плечо, отпускает. Потом кладет вторую – отпускает. В результате Маунт в падении наносит неакцентированный удар в сторону ворот.

Немецкий арбитр Зиберт без промедления указывает на точку и удаляет Томори.

- Арбитр Зиберт – эталон современного судейства, он трактует эпизод исключительно по правилам, - категоричен Сергей Хусаинов. - Безо всяких рассуждений – мол, Томори же не сильно мешал, крови не было. Исключительно квалифицированный судья.

А трактовать этот эпизод следует так. Со стороны защитника «Милана» было умышленное, преднамеренное нефутбольное действие с задержкой соперника руками. Что лишило возможности соперника нанести удар.

Вне штрафной площадки такое наказывается штрафным ударом и желтой карточкой. В штрафной площади наказание усиливается: штрафной удар превращается в пенальти, желтая карточка – в красную.