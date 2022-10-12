Тен Хаг заявил, что хочет получить от Роналду максимум

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился мнением о текущей форме нападающего команды Криштиану Роналду.
Накануне португалец забил свой первый гол в нынешнем сезоне чемпионата Англии и принес «МЮ» победу над «Эвертоном» (2:1).
«Я хочу добиться от Криштиану максимума. Сейчас он набрал форму, и я этим доволен. В начале сезона все дело было в недостатке физической формы», - приводит слова нидерландского специалиста зарубежная пресса.
Текущий контракт игрока с манкунианцами истекает летом 2023-го.