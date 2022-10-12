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«Верю в «Баварию» и гол Сане». Гасилин - о матче мюнхенского клуба против «Виктории Пльзень»

Соперники сойдутся в рамках Лиги чемпионов.
12 октября 2022 16:30

Бывший игрок «Зенита» Алексей Гасилин поделился ожиданиями от матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов между чешской «Викторией Пльзень» и немецкой «Баварией».

«В прошлой игре «Бавария» одолела «Викторию» со счетом 5:0. Мне кажется, соперник не допустит снова такого разгрома, но мяча два-три в их ворота все-таки залетит! Верю в «Баварию» и гол Лероя Сане», - приводит слова экс-футболиста «РБ_Спорт».

Напомним, что встреча между командами состоится сегодня, 12 октября, на «Дусан Арене». Игру обслужит бригада арбитров во главе с поляком Бартошом Франковски. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

источник: «РБ-Спорт»
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