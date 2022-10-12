Экс-защитник «Спартака» Боккетти может стать главным тренером «Вероны»

Бывший защитник «Рубина» и «Спартака» Сальваторе Боккетти может стать главным тренером «Вероны».

Итальянская пресса называет Боккетти главным кандидатом на пост, который стал вакантным после увольнения Габриэля Чоффи 11 октября.

Боккетти возглавляет молодежную команды «Вероны», единственное, что мешает данному назначению - это отсутствие у бывшего защитника «Спартака» необходимой тренерской лицензии.

Добавим, что «Верона» набрала 5 очков за 9 туров серии А и занимает 18-е место в турнирной таблице.