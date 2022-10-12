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Агуэро считает, что у Холанда есть все необходимое для достижения рекордов

Футболист очень ярко себя проявляет в «Манчестер Сити».
12 октября 2022 17:29

Бывший форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро поделился мнением об игре нападающего «горожан» Эрлинге Холанде.

«У него есть все, чтобы продолжать показывать потрясающую статистику, особенно в такой атакующей команде, как «Сити». Он молод и обладает огромным потенциалом, чтобы продолжать бить рекорды», - приводит слова экс-футболиста зарубежная пресса.

Напомним, что Холанд перешел в «МС» из дортмундской «Боруссии» в июле 2022 года за 60 миллионов евро. С тех пор он провел за команду 13 матчей, забил 20 голов и отдал три результативные передачи.

Действующее соглашение игрока рассчитано до лета 2027 года. Рыночная стоимость норвежца оценивается в 150 млн евро.

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