Агуэро считает, что у Холанда есть все необходимое для достижения рекордов

Бывший форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро поделился мнением об игре нападающего «горожан» Эрлинге Холанде.

«У него есть все, чтобы продолжать показывать потрясающую статистику, особенно в такой атакующей команде, как «Сити». Он молод и обладает огромным потенциалом, чтобы продолжать бить рекорды», - приводит слова экс-футболиста зарубежная пресса.

Напомним, что Холанд перешел в «МС» из дортмундской «Боруссии» в июле 2022 года за 60 миллионов евро. С тех пор он провел за команду 13 матчей, забил 20 голов и отдал три результативные передачи.

Действующее соглашение игрока рассчитано до лета 2027 года. Рыночная стоимость норвежца оценивается в 150 млн евро.