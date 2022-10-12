Матерацци высмеял «Барселону» перед матчем с «Интером» в Лиге чемпионов

Экс-игрок «Интера» Марко Матерацци обратился к футболистам «нерадзурри» перед их матчем против «Барселоны» в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Вперед, ребята, нет лучшего чувства, чем попытаться выиграть у тех, кто не умеет проигрывать», - написал Матерацци в соцсети.

Напомним, что встреча между командами состоится сегодня, 12 октября, в Испании на стадионе «Камп Ноу». Игру обслужит бригада арбитров во главе с поляком Шимоном Марциняком. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.