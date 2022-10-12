Савич заявил, что верит в победу «Торпедо» в матче против «Локомотива»

Защитник «Торпедо» Игорь Савич поделился ожиданиями от предстоящего матча 13-го тура чемпионата России с «Локомотивом».

«Сейчас нам нужно предельно серьезно подготовиться к субботней игре с «Локо». Верю, что мы сможем победить и уйти с последнего места», - приводит слова футболиста пресс-служба московского клуба.

Напомним, что встреча между командами состоится 15 октября в Москве на стадионе «Лужники». Игру обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.