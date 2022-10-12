В «Спартаке» рассказали о пропуске Умяровым дерби с ЦСКА

В «Спартаке» прокомментировали информацию о том, что полузащитник команды Наиль Умяров не примет участия в матче 13-го тура чемпионата России с ЦСКА.

«Все комментарии на тему состояния здоровья игроков появляются после окончательного подтверждения диагноза по согласованию с медицинским штабом. На данный момент окончательно говорить о состоянии Умярова мы не можем», - сообщает пресс-служба красно-белых.

Напомним, что встреча между командами состоится 16 октября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Игру обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.