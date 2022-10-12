Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

В «Спартаке» рассказали о пропуске Умяровым дерби с ЦСКА

Футболист получил повреждение.
12 октября 2022 18:32

В «Спартаке» прокомментировали информацию о том, что полузащитник команды Наиль Умяров не примет участия в матче 13-го тура чемпионата России с ЦСКА.

«Все комментарии на тему состояния здоровья игроков появляются после окончательного подтверждения диагноза по согласованию с медицинским штабом. На данный момент окончательно говорить о состоянии Умярова мы не можем», - сообщает пресс-служба красно-белых.

Напомним, что встреча между командами состоится 16 октября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Игру обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

источник: ФК «Спартак»
Это интересно:
В «Спартаке» рассказали о пропуске Умяровым дерби с ЦСКА
Футболист получил повреждение.
12.10.2022 18:32
Футбол
Савич заявил, что верит в победу «Торпедо» в матче против «Локомотива»
Игра состоится 15 октября.
12.10.2022 17:59
Футбол
Матерацци высмеял «Барселону» перед матчем с «Интером» в Лиге чемпионов
Встреча между командами состоится сегодня, 12 октября.
12.10.2022 17:43
Футбол
Агуэро считает, что у Холанда есть все необходимое для достижения рекордов
Футболист очень ярко себя проявляет в «Манчестер Сити».
12.10.2022 17:29
Футбол
Экс-защитник «Спартака» Боккетти может стать главным тренером «Вероны»
В настоящий момент итальянец возглавляет молодежную команду.
12.10.2022 17:25
Футбол
автор: Максим Скороходов
Карасев рассудит матч РПЛ между ЦСКА и «Спартаком»
Встреча пройдет 16 октября в Москве.
12.10.2022 16:43
Футбол
«Верю в «Баварию» и гол Сане». Гасилин - о матче мюнхенского клуба против «Виктории Пльзень»
Соперники сойдутся в рамках Лиги чемпионов.
12.10.2022 16:30
Футбол
Тен Хаг заявил, что хочет получить от Роналду максимум
Накануне португалец забил свой первый гол в нынешнем сезоне АПЛ.
12.10.2022 16:14
Футбол
Сергей Хусаинов: Пенальти в ворота «Милана» был, Томори удален правильно
Вчера в матче Лиги чемпионов «Милан» - «Челси» был назначен пенальти, который во многом определил исход игры.
12.10.2022 16:05
Футбол
автор: Юрий Волохов
Эшуорт анализирует трансферный рынок в поиске усиления для «Спартака»
Специалист получил должность в московском клубе в конце сентября этого года.
12.10.2022 15:31
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика