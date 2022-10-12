Бояринцев - об игре против ЦСКА: «Спартак» продолжит свою серию победных матчей

Экс-игрок «Спартака» Денис Бояринцев поделился ожиданиями от матча 13-го тура чемпионата России с ЦСКА.

«В дерби хочется увидеть зрелищный футбол, чтобы команды показали все, на что способны. Это знаковое дерби для Москвы. Думаю, «Спартак» продолжит свою серию победных матчей», - приводит слова бывшего футболиста «РБ-Спорт».

Напомним, что встреча между командами состоится 16 октября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Игру обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.