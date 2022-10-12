«Реал» готов разорвать контракт с Эденом Азаром

Мадридский «Реал» может бесплатно отпустить форварда своей команды Эдена Азара. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

По данным источника, президент «сливочных» Флорентино Перес готов разорвать контракт с 31-летним бельгийцем, чтобы разгрузить зарплатную ведомость.

Напомним, что Азар перешел в «Реал» из лондонского «Челси» в июле 2019 года за 115 миллионов евро. С тех пор он провел за команду 71 матч, забил семь голов и отдал 11 результативных передач.

Действующее соглашение футболиста рассчитано до 30 июня 2024-го. Рыночная стоимость игрока оценивается в 12 млн евро.