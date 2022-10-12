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Гол и передача Кварацхелии помогли «Наполи» обыграть «Аякс» и выйти в плей-офф ЛЧ

Встреча прошла в Неаполе.
12 октября 2022 21:38

«Наполи» на своем поле оказался сильнее «Аякса» в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу итальянского клуба.

В составе победителей отличились Ирвинг Лосано (4-я минута), Джакомо Распадори (16-я), Хвича Кварацхелия (62-я, с пенальти), на счету которого также результативная передача, и Виктор Осимхен (90-я).

Гости ответили забитыми мячами в исполнении Дэви Классена (49-я) и Стивена Бергвейна (83-я, с пенальти).

Таким образом, команда Лучано Спаллетти с 12 очками продолжает возглавлять турнирную таблицу квартета A и обеспечила себе выход в плей-офф ЛЧ. Подопечные Альфреда Схройдера находятся на третьей строчке, имея в своем активе три очка.

В следующем туре «Наполи» примет дома «Рейнджерс», а «Аякс» сыграет в Амстердаме против «Ливерпуля». Оба противостояния состоятся 26 октября.

источник: «Советский спорт»
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