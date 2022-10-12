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«Атлетико» не смог дома победить «Брюгге»

Матч 4-го тура ЛЧ завершился вничью.
«Атлетико» не смог дома победить «Брюгге»
12 октября 2022 21:39
автор: Максим Скороходов
автор фото: ФК "Атлетико" (Мадрид)

Мадридский «Атлетико» в домашнем матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов сыграл вничью с «Брюгге» со счетом 0:0.

Гости завершили матч в меньшинстве после того, как на 82-й минуте вторую желтую карточку получил нападающий Камал Сова.

Бельгийский клуб с 10 очками лидирует в группе, испанская команда набрала 4 очка и поднялась на второе место. Позже сыграют «Порту» и «Байер» у обоих клубов по 3 очка.

Группа В проведет матчи 5-го тура 26 октября. «Брюгге» сыграет дома «Порту», а «Атлетико» примет «Байер».

Лига чемпионов

Группа В.

4-й тур

«Атлетико» (Испания) - «Брюгге» (Бельгия) - 0:0

Удаление: Сова («Брюгге»), 82

источник: «Советский спорт»
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