Хет-трик Салаха и дубль Фирмино помогли «Ливерпулю» разгромить «Рейнджерс» в матче с восемью голами

Английский «Ливерпуль» на выезде оказался сильнее шотландского «Рейнджерс» в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 7:1 в пользу мерсисайдцев.

В составе гостей хет-трик оформил Мохаммед Салах (76-я, 80-я и 82-я минуты). Помимо этого, отличились дважды Роберто Фирмино (24-я и 55-я),а также по одному разу Дарвин Нуньес (66-я) и Харви Эллиот (87-я).

Хозяева ответили забитым мячом в исполнении Скотта Эрфилда (17-я).

Таким образом, команда Юргена Клоппа с девятью очками располагается на второй позиции турнирной таблицы квартета A. Подопечные Джованни ван Бронкхорста находятся на четвертой строчке, не набрав ни одного очка.

В следующем туре «Ливерпуль» сыграет в Амстердаме против «Аякса», а «Рейнджерс» отправится в гости к «Наполи». Оба противостояния состоятся 26 октября.