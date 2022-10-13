Сержиу Консейсау после победы над «Байером»: Я горжусь результатом и игрой

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау прокомментировал крупную победу своей команды над леверкузенским «Байером» в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Это была сложный поединок, типичный для Лиги чемпионов, против клуба из сильного чемпионата. Футболистов можно поздравить - мы выступили очень хорошо. У них было отличное отношение, они проявили высокий уровень самоотдачи. Я горжусь результатом и игрой», - приводит слова специалиста пресс-служба УЕФА.

Напомним, встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу португальской команды, которая после двух поражений на старте с шестью очками вышла на второе место в группе.

Ранее «Брюгге», сыграв вничью с мадридским «Атлетико», гарантировал себе выход в 1/8 финала. Бельгийцы до сих пор не пропустили ни одного мяча.