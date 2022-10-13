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Тудор обозначил цели «Марселя» в Лиге чемпионов после второй подряд победы над «Спортингом»

Французы вышли на второе место в группе.
13 октября 2022 10:24
автор: Александр Шульгин

Главный тренер французского «Марселя» Игор Тудор прокомментировал результат матча своей команды против лиссабонского «Спортинга» в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Это фантастическое выступление. Мы провели очень хорошую игру от начала до конца. Мы заслужили три очка. С этими шестью баллами мы можем начать мечтать о выходе в следующий раунд за два тура до окончания группового этапа. Но конкуренция жесткая - четыре команды всё ещё могут выйти в 1/8 финала.

При счёте 2:0 и с преимуществом в два игрока у меня была некоторая свобода действий. Темп в последние 30 минут был не слишком высок, и запасным не пришлось оставаться на лавке», - приводит слова специалиста французская пресса.

Напомним, встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «Марселя», который набрал шесть очков и вышел на второе место в группе, опередив португальцев по дополнительным показателям.

Лидирует в квартете английский «Тоттенхэм», обыгравший «Айнтрахт» (3:2).

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