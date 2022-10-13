Мбаппе недоволен, что Месси стал лидером раздевалки «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе выразил свое недовольство тем, что Лионель Месси стал лидером раздевалки в команде.

По информации испанской прессы, француз, а также некоторые его одноклубники считают, что такое положение дел вредит успешному выступлению клуба на европейской арене.

Напомним, накануне «ПСЖ» во второй раз подряд сыграл вничью с португальской «Бенфикой» в Лиге чемпионов. За два тура до конца группового этапа команды делят первую строчку в своем квартете.

Ранее стало известно о том, что Мбаппе обвинил клубное руководство в невыполнении данных ему при подписании нового контракта обещаний и теперь планирует покинуть команду в зимнее трансферное окно.