Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Официально: Талалаев назначен главным тренером «Торпедо»

Специалист недолго оставался безработным.
13 октября 2022 12:12
автор: Александр Шульгин

Экс-наставник грозненского «Ахмата» Андрей Талалаев назначен главным тренером московского «Торпедо», сообщает пресс-служба черно-белых.

Напомним, нынешний сезон специалист начинал в Чечне, однако был уволен в связи с неудовлетворительными результатами.

В свою очередь, для «Торпедо» это уже вторая смена тренера за 12 туров. Сначала своего поста лишился выводивший команды в РПЛ Александр Бородюк, а теперь - Николай Ковардаев.

После 12 матчей автозаводцы с шестью очками замыкают турнирную таблицу РПЛ.

источник: ФК «Торпедо»
Это интересно:
Официально: Талалаев назначен главным тренером «Торпедо»
Специалист недолго оставался безработным.
13.10.2022 12:12
Футбол
автор: Александр Шульгин
Артета ответил оскорбившему его Обамеянгу
Наставник дипломатично прокомментировал скандальные слова футболиста.
13.10.2022 11:42
Футбол
автор: Александр Шульгин
Мбаппе недоволен, что Месси стал лидером раздевалки «ПСЖ»
В парижском клубе есть проблемы с внутренней атмосферой.
13.10.2022 11:18
Футбол
автор: Александр Шульгин
Тудор обозначил цели «Марселя» в Лиге чемпионов после второй подряд победы над «Спортингом»
Французы вышли на второе место в группе.
13.10.2022 10:24
Футбол
автор: Александр Шульгин
Сержиу Консейсау после победы над «Байером»: Я горжусь результатом и игрой
«Порту» разгромил соперника на выезде.
13.10.2022 08:34
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Барселона» вырвала ничью в матче с «Интером», сохранив шансы на выход в плей-офф ЛЧ
Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу».
12.10.2022 23:58
Футбол
Хет-трик Салаха и дубль Фирмино помогли «Ливерпулю» разгромить «Рейнджерс» в матче с восемью голами
Встреча в рамках Лиги чемпионов прошла в Глазго на стадионе «Айброкс».
12.10.2022 23:52
Футбол
Томас Тухель может возглавить сборную Англии
Немец является безработным после увольнения из «Челси».
12.10.2022 22:56
Футбол
Серхио Рамос дисквалифицирован на два матча
Футболист «ПСЖ» получил наказание за удаление в матче с «Реймсом» (0:0).
12.10.2022 22:39
Футбол
«Атлетико» не смог дома победить «Брюгге»
«Атлетико» не смог дома победить «Брюгге»
Матч 4-го тура ЛЧ завершился вничью.
12.10.2022 21:39
Футбол
автор: Максим Скороходов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика