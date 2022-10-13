Официально: Талалаев назначен главным тренером «Торпедо»

Экс-наставник грозненского «Ахмата» Андрей Талалаев назначен главным тренером московского «Торпедо», сообщает пресс-служба черно-белых.

Напомним, нынешний сезон специалист начинал в Чечне, однако был уволен в связи с неудовлетворительными результатами.

В свою очередь, для «Торпедо» это уже вторая смена тренера за 12 туров. Сначала своего поста лишился выводивший команды в РПЛ Александр Бородюк, а теперь - Николай Ковардаев.

После 12 матчей автозаводцы с шестью очками замыкают турнирную таблицу РПЛ.