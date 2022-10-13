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Мбаппе назвал условие, при котором посетит церемонию вручения «Золотого мяча»

Форвард попал в расширенный список претендентов.
13 октября 2022 13:05
автор: Александр Шульгин

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе назвал условие, при соблюдении которого он согласен присутствовать на церемонии вручения «Золотого мяча».

По информации французской прессы, футболист будет участвовать в мероприятии только в том случае, если попадет в топ-3.

Напомним, ранее 23-летний игрок уже не раз делал громкие заявления, которые становились известны общественности. В частности, накануне в прессе появились сообщения о том, что он недоволен лидерством Лионеля Месси в раздевалке.

До этого распространились слухи, что француз планирует покинуть клуб в зимнее трансферное окно, обвиняя «ПСЖ» в предательстве, поскольку руководство не выполнило ряд обещаний, данных ему при подписании нового контракта.

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