Мбаппе назвал условие, при котором посетит церемонию вручения «Золотого мяча»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе назвал условие, при соблюдении которого он согласен присутствовать на церемонии вручения «Золотого мяча».

По информации французской прессы, футболист будет участвовать в мероприятии только в том случае, если попадет в топ-3.

Напомним, ранее 23-летний игрок уже не раз делал громкие заявления, которые становились известны общественности. В частности, накануне в прессе появились сообщения о том, что он недоволен лидерством Лионеля Месси в раздевалке.

До этого распространились слухи, что француз планирует покинуть клуб в зимнее трансферное окно, обвиняя «ПСЖ» в предательстве, поскольку руководство не выполнило ряд обещаний, данных ему при подписании нового контракта.