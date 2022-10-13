Семак считает, что грядущий ЧМ в Катаре придаст мотивации Ловрену

Главный тренер питерского «Зенита» Сергей Семак уверен, что предстоящий чемпионат мира по футболу в Катаре должен положительным образом сказаться на хорватском защитнике команды Деяне Ловрене.

«Он действительно выглядит уверенно, но он всегда работает на максимуме своих возможностей, он профессионал до мозга костей. Конечно, предстоящий чемпионат мира придает ему мотивации», - приводит слова специалиста клубная пресс-служба сине-бело-голубых.

Напомним, в текущем сезоне Ловрен провел 11 матчей в РПЛ, в которых забил один мяч.

Мировое первенство в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря 2022 года.