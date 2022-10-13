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Экс-защитник «Спартака» Боккетти возглавил «Верону»

Ранее специалист работал с молодежной командой.
13 октября 2022 15:41
автор: Александр Шульгин

Бывший защитник казанского «Рубина» и московского «Спартака» Сальваторе Боккетти назначен на пост главного тренера итальянской «Вероны».

«Клуб тепло приветствует господина Сальваторе Боккетти и желает ему хорошей работы», - такое сообщение появилось на официальном сайте команды.

Напомним, что с 2010 по 2012 годы Боккетии выступал за «Рубин» Курбана Бердыева, а в 2013 перешел в «Спартак».

Под руководством Массимо Карреры в сезоне 2016-17 Сальваторе вместе с командой стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

источник: ФК «Верона»
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