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Эшуорт прокомментировал приглашение Баженова на работу в «Спартак»

Экс-футболист занял должность менеджера по игрокам в аренде.
13 октября 2022 16:44

Спортивный директор «Спартака» Пол Эшуорт дал комментарий относительно назначения бывшего футболиста клуба Никиты Баженова на должность менеджера по игрокам в аренде.

Специалист будет следить за развитием игроков красно-белых в других командах.

«Никита был одним из нескольких кандидатов на эту позицию, и мы рады, что к нашей команде присоединяется не просто экс-спартаковец, но и человек с необходимыми качествами», - приводит слова функционера пресс-служба московского клуба.

Напомним, что Баженов выступал за «Спартак» с 2004 по 2011 год. В составе московского клуба он провел 136 матчей, забил 23 гола и отдал 25 результативных передач.

источник: ФК «Спартак»
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