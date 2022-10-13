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Талалаев признался, что болельщики «Торпедо» попросили его поднять команду с низов таблицы РПЛ

На данный момент московский клуб занимает 16-ю позицию в чемпионате России.
13 октября 2022 17:00

Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев дал комментарий после своего назначения в московскую команду.

«Это родной клуб, в котором вырос. Позвонили болельщики «Торпедо» и попросили, причем неоднократно, помочь команде подняться из низов таблицы, и самое главное - немного изменить качество игры», - приводит слова специалиста пресс-служба столичного клуба.

Напомним, нынешний сезон специалист начинал в «Ахмате», однако был уволен в связи с неудовлетворительными результатами.

В свою очередь, для «Торпедо» это уже вторая смена тренера за 12 туров. Сначала своего поста лишился выводивший команды в РПЛ Александр Бородюк, а теперь - Николай Ковардаев.

После 12 матчей автозаводцы с шестью очками замыкают турнирную таблицу РПЛ.

источник: ФК «Торпедо»
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