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Рианчо уверен, что в будущем Карпин возглавит топ-клуб Ла Лиги или Серии А

Специалист оценил профессиональные качества своего коллеги.
13 октября 2022 17:46

Экс-наставник «Спартака» Рауль Рианчо уверен, что тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин в будущем получит работу в испанском или итальянском топ-клубе.

«Карпин - очень сильный специалист. Я абсолютно уверен, что в будущем Карпин возглавит топ-клуб Ла Лиги или Серии А», - приводит слова специалиста «РБ-Спорт».

Напомни, что на данный момент национальная команда не имеет права играть официальные матчи, так как россияне отстранены от международных турниров из-за политической ситуации в мире.

источник: «РБ-Спорт»
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