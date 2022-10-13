Рианчо уверен, что в будущем Карпин возглавит топ-клуб Ла Лиги или Серии А

Экс-наставник «Спартака» Рауль Рианчо уверен, что тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин в будущем получит работу в испанском или итальянском топ-клубе.

«Карпин - очень сильный специалист. Я абсолютно уверен, что в будущем Карпин возглавит топ-клуб Ла Лиги или Серии А», - приводит слова специалиста «РБ-Спорт».

Напомни, что на данный момент национальная команда не имеет права играть официальные матчи, так как россияне отстранены от международных турниров из-за политической ситуации в мире.