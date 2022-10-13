Турецкий журналист считает, что в январе Дзюба может захотеть уйти из «Адана Демирспор»

Турецкий журналист Самет Чайир не исключил, что нападающий «Адана Демирспор» Артем Дзюба может покинуть клуб.

Отметим, что россиянин провел за свою новую команду четыре матча и забил один гол.

«Дзюба может захотеть уйти из «Адана Демирспор», если продолжит сидеть на скамейке. Вполне возможно, в следующее трансферное окно его может пригласить какой-то другой турецкий клуб, например, «Башакшехир», - приводит слова Чайира «РБ-Спорт».

Напомним, что Дзюба покинул «Зенит» по окончании сезона-2021/22 на правах свободного агента. Он выступал за петербуржцев с 2015 года. Всего за сине-бело-голубых нападающий отыграл 249 матчей, забил 108 голов и отдал 70 результативных передач. Вместе с командой футболист стал четырехкратным чемпионом России.