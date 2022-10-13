«Буде-Глимт» и «Арсенал» объявили стартовые составы на матч ЛЕ, Хайкин выйдет с первых минут

Тренерские штабы «Буде-Глимта» и «Арсенала» определились со стартовыми составами на матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы.

Российский вратарь норвежской команды Никита Хайкин выйдет на поле с первых минут.

«Буде-Глимт»: Хайкин, Сампстед, Лоде, Хейбротен, Вембангомо, Берг, Ветлесен, Сальтнес, Сольбаккен, Эспейорд, Пеллегрино.

«Арсенал»: Тернер, Салиба, Холдинг, Уайт, Нельсон, Тирни, Самби Локонга, Эдегор, Фабио Виейра, Нкетиа, Сака.

Напомним, что встреча между клубами состоится сегодня, 13 октября, на стадионе «Аспмира» в Буде. Игру обслужит бригада арбитров во главе с боснийцем Ирфаном Пельто. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени.