Шкриньяр близок к уходу из «Интера» в зимнее трансферное окно

Центральный защитник «Интера» Милан Шкриньяр может покинуть клуб в январе 2023 года. Об этом сообщает итальянская пресса.

По информации источника, руководству «нерадзурри» с большой долей вероятности придется расстаться с 27-летним словака в связи с интересом других команд к футболисту, а также его скорого окончании контракта, рассчитанного до конца текущего сезона. Ранее сообщалось, что к защитнику проявляет серьезный интерес «ПСЖ».

Отмечается, что черно-синие уже нашли замену Шкриньяру в лице колумбийца Йерри Мины, выступающего за «Эвертон». Ближайшим летом игрок может перейти в клуб Серии А на правах свободного агента.