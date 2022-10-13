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Левандовски оценил игру «Барселоны» в матче с «Интером»

В прошедшей встрече польский игрок оформил дубль.
13 октября 2022 20:13
автор: Глеб Шевяков

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски назвал главную причину, не позволившую его клубу обыграть «Интер» (3:3) в матче четвертого тура группового этапа Лиги Чемпионов.

Отметим, что в данный момент подопечные Хави с четырьмя набранными очками занимают третье место в турнирной таблице квартета C и рискуют не попасть в плей-офф турнира.

– Мы так сильно хотели забить, что забыли про защиту. Мы старались атаковать большим числом игроков и оставляли позади свободные зоны. Наша команда забила три гола, но и пропустила столько же. Мы разочарованы тем, что не победили. Нам не хватало хладнокровия и спокойствия, – цитирует Левандовски британская пресса.

Добавим, что в игре с «Интером» польский форвард отличился двумя забитыми мячами.

26 октября «Барселона» сыграет дома против «Баварии».



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