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Моуринью рассчитывает на то, что «Рома» подпишет полузащитника в январе

По мнению наставника, римскому клубу требуется усиление в центр поля.
13 октября 2022 20:37
автор: Глеб Шевяков

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью потребовал от руководства римской команды нового полузащитника в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Руди Галетти в своих соцсетях.

Отмечается, что в список наиболее вероятных и предпочитаемых целей португальского наставника входят Дуглас Луис («Астон Вилла»), Уссем Ауар («Лион») и Дани Себальос («Реал»). Отмечается, что у всех троих игроков летом 2023 года заканчиваются контракты. Тем самым, трансфер одного из этих хавбеков может обойтись римлянам по сниженной цене.

Напомним, что после девяти сыгранных туров чемпионата Италии «Рома» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 19 очков.

В Лиге Европы команда Моуринью идет третьей в квартете С, имея в своем активе три очка в трех матчах. В настоящий момент «волки» играют на выезде с «Бетисом» и уступают со счетом 0:1.

источник: «Советский спорт»
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