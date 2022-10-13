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Крыховяк будет набирать форму к ЧМ-2022 в расположении «Легии»

Польский футболист покинул Россию прошедшим летом, воспользовавшись решением ФИФА.
13 октября 2022 21:03
автор: Глеб Шевяков

Опорный полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк, выступающий на правах аренды за «Аш-Шабаш» до лета 2023 года, будет готовиться к чемпионату мира-2022 в составе клуба родной страны.

Как сообщает пресс-служба варшавской «Легии», со второй половины октября 32-летний хавбек будет тренироваться с командой.

Напомним, что прошедшим летом Крыховяк воспользовался решением ФИФА и приостановил контракт с «Краснодаром» до конца сезона-2022/23. В составе «Аш-Шабаша» он забил два гола и отдал одну результативную передачу в семи матчах.

Добавим, что на ЧМ-2022 сборная Польши сыграет в одной группе с Аргентиной, Мексикой и Саудовской Аравией.

источник: «Советский спорт»
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