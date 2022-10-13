«Арсенал» обыграл «Буде-Глимт» Хайкина, одержав третью победу кряду в ЛЕ

Английский «Арсенал» на выезде оказался сильнее норвежского «Буде-Глимт» в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу лондонского клуба.

В составе гостей отличился Букайо Сака (24-я минута).

Таким образом, команда Микеля Артеты одержала третью победу кряду в ЛЕ и с девятью очками возглавляет турнирную таблицу квартета A. Подопечные Хьетиля Кнутсена располагаются на второй строчке, имея в своем активе четыре очка.

В следующем матче «Арсенал» примет дома ПСВ (20 октября) в перенесенной игре второго тура турнира, а 27 октября снова встретятся с нидерландской командой, но противостояние уже состоится в Эйндховене. «Буде-Глимт» отправится в гости к «Цюриху» (27 октября).