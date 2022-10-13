«Фрайбург» гарантировал себе участие в плей-офф Лиги Европы, разгромив «Нант» во Франции

«Фрайбург» на выезде крупно переиграл «Нант» (4:0) в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы.

Отметим, что авторами забитых мячей в составе гостей стали защитник Лукас Кублер, отличившийся на 26-й минуте, а также нападающий Михаэль Грегорич (71), хавбек Кевин Шаде (82) и полузащитник У Ен Чон (87).

Таким образом, немецкий клуб набрал 12 очков и гарантировал себе место в плей-офф турнира. В данный момент подопечные Кристиана Штрайха лидируют в квартете G. «Нант» идет третьим (3 очка).

27 октября «Фрайбург» на своем поле примет «Олимпиакос», а команда из Франции в тот же день дома встретится с «Карабахом».

Лига Европы

Группа G

4-й тур

«Нант» (Франция) – «Фрайбург» (Германия) – 0:4 (0:1)

Голы: Кублер, 26. Грегорич, 71. Шаде, 82. Чон, 87.