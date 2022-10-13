«Бетис» и «Рома» не смогли выявить победителя в матче Лиги Европы

Матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы между «Бетисом» и «Ромой» завершился вничью – 1:1.

Отметим, что испанская команда открыла счет на 34-й минуте усилиями полузащитника Серхио Каналеса. В начале второго тайма нападающий римлян Андреа Белотти уравнял шансы команд, воспользовавшись передачей Мади Камара.

Таким образом, «Бетис» набрал 10 очков и занимает первую строчку в группе C. В свою очередь, «Рома» находится на третьем месте (4 очка).

В следующем туре подопечным Мануэля Пеллегрини предстоит выезд в Болгарию, где состоится их матч с «Лудогорцем». А команда Жозе Моуринью встретится в гостях с «Хиком» из Финляндии. Обе игры назначены на 27 октября.

Лига Европы

Группа С

4-й тур

«Бетис» (Испания) – «Рома» (Италия) – 1:1 (1:0)

Голы: Каналес, 34 – Белотти, 53.